Scontro tra Trump e Biden su restrizioni di viaggio per Covid-19 (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, tra il presidente uscente e quello entrante si accende lo Scontro sulle restrizioni di viaggio in tempo di pandemia. Nel pomeriggio di lunedì Donald Trump annuncia la revocadelle restrizioni ai viaggi da Europa, Regno Unito, Irlanda e Brasile a partire dal 26 gennaio per le persone che siano risultate negative al coronavirus, lasciando il bando attivo solo per i cittadini cinesi e iraniani. Poco dopo è un portavoce della nuova amministrazione a intervenire, facendo sapere che il presidente eletto Biden “non ha alcuna intenzione” di revocare lo stop ai viaggi. Il presidente uscente ha affermato che l’ingresso negli Stati Uniti di persone che provengono dall’area Schengen, dal Regno Unito, Irlanda e Brasile ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla vigilia dell’insediamento di Joealla Casa Bianca, tra il presidente uscente e quello entrante si accende losullediin tempo di pandemia. Nel pomeriggio di lunedì Donaldannuncia la revocadelleai viaggi da Europa, Regno Unito, Irlanda e Brasile a partire dal 26 gennaio per le persone che siano risultate negative al coronavirus, lasciando il bando attivo solo per i cittadini cinesi e iraniani. Poco dopo è un portavoce della nuova amministrazione a intervenire, facendo sapere che il presidente eletto“non ha alcuna intenzione” di revocare lo stop ai viaggi. Il presidente uscente ha affermato che l’ingresso negli Stati Uniti di persone che provengono dall’area Schengen, dal Regno Unito, Irlanda e Brasile ...

Il presidente uscente annuncia la revoca del bando per Ue, Uk e Brasile dal 26 gennaio, ma il nuovo inquilino della Casa Bianca non è d'accordo ...

Il presidente uscente annuncia la revoca del bando per Ue, Uk e Brasile dal 26 gennaio, ma il nuovo inquilino della Casa Bianca non è d'accordo ...