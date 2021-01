Rino Formica: "Macaluso un gigante. Quando cade un gigante non c'è spazio per piangere" (Di martedì 19 gennaio 2021) Dal versante socialista Rino Formica ha attraversato in lungo e in largo la Prima Repubblica, condividendo con il comunista Emanuele Macaluso - di appena tre anni più grande – una lunga e intensa amicizia. Oggi l’ex ministro delle Finanze di Giovanni Spadolini e Giulio Andreotti è profondamente addolorato per la perdita di uno dei padri della sinistra italiana, ma soprattutto dell’amico di una vita. Ad Huffpost affida il suo saluto: “Emanuele Macaluso è stato un gigante della politica del Secondo Risorgimento dell’Italia repubblicana. Quando cade un gigante non c’è spazio per pianti e preghiere. C’è solo il tempo per un giuramento di fedeltà all’impegno offerto con generosità e intelligenza alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Dal versante socialistaha attraversato in lungo e in largo la Prima Repubblica, condividendo con il comunista Emanuele- di appena tre anni più grande – una lunga e intensa amicizia. Oggi l’ex ministro delle Finanze di Giovanni Spadolini e Giulio Andreotti è profondamente addolorato per la perdita di uno dei padri della sinistra italiana, ma soprattutto dell’amico di una vita. Ad Huffpost affida il suo saluto: “Emanueleè stato undella politica del Secondo Risorgimento dell’Italia repubblicana.unnon c’èper pianti e preghiere. C’è solo il tempo per un giuramento di fedeltà all’impegno offerto con generosità e intelligenza alla ...

NicolaPorro : Rino Formica parla di “guida inadeguata”: se #Conte sta resistendo all’offensiva di #Renzi, è perché ha un alleato… - GiufreMaurizio : RT @HuffPostItalia: Rino Formica: 'Macaluso un gigante. Quando cade un gigante non c'è spazio per piangere' - MarcoAiraghi2 : @GuidoCrosetto “La Politica è sangue e merda” (Rino Formica). Tanta merda... - HuffPostItalia : Rino Formica: 'Macaluso un gigante. Quando cade un gigante non c'è spazio per piangere' - marioricciard18 : RT @StevenForti: Questa notte se n'è andato Emanuele Macaluso. Grande sindacalista, grande politico, grande uomo. Era uno dei pochi - con R… -

Ultime Notizie dalla rete : Rino Formica Rino Formica: "Macaluso un gigante. Quando cade un gigante non c'è spazio per piangere" L'HuffPost Rino Formica: "Macaluso un gigante. Quando cade un gigante non c'è spazio per piangere"

Ad Huffpost affida il suo saluto: “Emanuele Macaluso è stato un gigante della politica del Secondo Risorgimento dell’Italia repubblicana. Quando cade un gigante non c’è spazio per pianti e preghiere.

la "Rassegna" completa

Ci sono voluti appena tre mesi perché si manifestasse a pieno la previsione di Rino Formica, secondo il quale il voto favorevole al referendum sulla riduzione dei parlamentari sarebbe stata una ...

Ad Huffpost affida il suo saluto: “Emanuele Macaluso è stato un gigante della politica del Secondo Risorgimento dell’Italia repubblicana. Quando cade un gigante non c’è spazio per pianti e preghiere.Ci sono voluti appena tre mesi perché si manifestasse a pieno la previsione di Rino Formica, secondo il quale il voto favorevole al referendum sulla riduzione dei parlamentari sarebbe stata una ...