Reddito di emergenza a gennaio | a chi spetta il pagamento e possibile proroga

(Di martedì 19 gennaio 2021) A2021, l’Inps pagherà come negli altri mesi ildia chi ne ha fatto domanda e ne ha diritto. Il suo valore varia dai 400 agli 800 euro ed è stato un importo utile per molte famiglie in difficoltà. La nuova mensilità arriverà a metà giugno, come abbiamo scritto si tratta della quinta rata.ai richiedenti che hanno presentato la domanda entro fine novembre e a chi ha ricevuto il quarto importo a dicembre. Non sono previsti altri pagamenti a chi ha ricevuto i due accrediti automatici, infatti l’aiuto è solo temporaneo.di, ricordiamo come funziona e quanto vale Ildiè un aiuto importantissimo per chi non è coperto da ammortizzatori sociali e dai bonus previsti per il Covid-19 ...