Mediaset chiude Viaggio nella Grande Bellezza: la reazione di Cesare Bocci (Di martedì 19 gennaio 2021) Mediaset chiude Viaggio nella Grande Bellezza: il programma culturale di Cesare Bocci arriva al capolinea: i motivi Screen YouTubeIl Viaggio nella Grande Bellezza di Cesare Bocci finisce in anticipo. Questa sera quarta e ultima puntata della seconda edizione su Canale 5. Questa sera il filo conduttore delle bellezze italiane sarà Leonardo Da Vinci e il percorso da Firenze porterà fino a Milano. Sarà purtroppo l’ultimo per l’attore. Il programma non è stato premiato dai spettatori. Mediamente le puntate della nuova edizione, cominciata il 29 dicembre, ha avuto una media di share tra l’8 e il 9%. L’ambizione di Mediaset ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021): il programma culturale diarriva al capolinea: i motivi Screen YouTubeIldifinisce in anticipo. Questa sera quarta e ultima puntata della seconda edizione su Canale 5. Questa sera il filo conduttore delle bellezze italiane sarà Leonardo Da Vinci e il percorso da Firenze porterà fino a Milano. Sarà purtroppo l’ultimo per l’attore. Il programma non è stato premiato dai spettatori. Mediamente le puntate della nuova edizione, cominciata il 29 dicembre, ha avuto una media di share tra l’8 e il 9%. L’ambizione di...

Il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci chiude i battenti in anticipo. La seconda stagione del programma che avrebbe voluto raccontare le bellezze dell'Italia chiuderà con ...

