Lombardia in zona rossa, Fontana annuncia il ricorso al Tar: "Decisione assurda" (Di martedì 19 gennaio 2021) La Lombardia ha deciso di fare ricorso contro la zona rossa. Il documento "verrà materialmente depositato presso il tar del Lazio fra stasera e domani mattina", ha dichiarato il governatore della Regione, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa in Regione nel pomeriggio di lunedì 18 gennaio. La giunta leghista contesta i "criteri di classificazione delle Regioni per l'inserimento nelle diverse zone" previsti dall'ultimo Dpcm. Nello specifico la squadra di Fontana lamenta che "la parte in cui vengono dettati i criteri per la classificazione facendo riferimento agli scenari e al livello di rischio, anziché all'incidenza dei nuovi casi". Il governatore ha sottolineato che la zona rossa è stata stabilita utilizzando i dati risalenti al 30 dicembre, ...

