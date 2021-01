Pfizer rassicura l' Italia | Da settimana prossima vaccini regolari

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Arriverà domani, martedì 19 gennaio, il nuovo carico didella, quello decurtato del 29% rispetto alle 470.000 dosi previste e al centro di un braccio di ferro tra il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e la multinazionale farmaceutica. Un braccio di ferro che non accenna ad allentarsi. Nonostante le spiegazioni fornite daBionTech per giustificare il ritardo, infatti, Arcuri, preoccupato per le ripercussioni sui tempi di svolgimento della campagna vaccinale, continua a considerare l’eventualità di aprire un contenzioso, paventata già nella lettera al vetriolo indirizzata alla casa farmaceutica in risposta all’annuncio dei ritardi. “Tra l’altro comunicato direttamente ai 293 punti di somministrazione sul territorio bypassando noi, dunque il Governo, e le Regioni”, fanno notare non nascondendo il fastidio ...