Juventus, Portanova verso il Genoa: attesa l'ufficialità

Nuova avventura al Genoa per Manolo Portanova, centrocampista che arriva dalla Juventus Under 23. Le parole del giocatore Inizia una nuova avventura per Manolo Portanova. Il centrocampista arriva al Genoa nell'ambito dell'affare che porterà in bianconero Nicolò Rovella. Dopo aver svolto le visite mediche e aver giocato anche titolare contro il club rossoblù in Coppa Italia, il giocatore di proprietà della Juventus si trasferisce a Genova. «Non vedo l'ora» ha scritto sui social. Un nuovo capitolo è pronto ad iniziare.

Portanova diretto verso Genova: "Non vedo l'ora"

Manolo Portanova sta per lasciare la Juventus per passare al Genoa. Lo stesso giocatore, poco fa su Instagram, ha condiviso una foto nella quale ha rivelato che si sta spostando direzione ...

