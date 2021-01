Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti eliminata (Di martedì 19 gennaio 2021) Cecilia Capriotti - GF Vip 5 Cecilia Capriotti è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Cecilia Capriotti al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla ventisettesima puntata, in onda venerdì 18 dicembre 2020. - Nella trentaduesima puntata dell’11 gennaio 2021 va al televoto tutto al femminile con Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Stefania Orlando. - Nella trentatreesima puntata, trasmessa lunedì 18 gennaio 2021, Cecilia è eliminata con il 3% dei voti. Le altre percentuali: Dayane 60%, Stefania 31%, Carlotta 6%. Cecilia Capriotti al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 44. - Data di nascita: 27 febbraio 1976. - Luogo di nascita: Ascoli Piceno. - Status: ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021)- GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla ventisettesima puntata, in onda venerdì 18 dicembre 2020. - Nella trentaduesima puntata dell’11 gennaio 2021 va al televoto tutto al femminile con Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Stefania Orlando. - Nella trentatreesima puntata, trasmessa lunedì 18 gennaio 2021,con il 3% dei voti. Le altre percentuali: Dayane 60%, Stefania 31%, Carlotta 6%.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 44. - Data di nascita: 27 febbraio 1976. - Luogo di nascita: Ascoli Piceno. - Status: ...

