Sestriere, festa al pub malgrado i divieti: locale chiuso e 400 euro di multa a chi ballava senza mascherina (Di domenica 17 gennaio 2021) L’invito sui social, il proprietario del “Tabata” dovrà pagare in più mille euro di sanzione: ragazzi in piedi persino sui tavoli oltre che in pista Leggi su lastampa (Di domenica 17 gennaio 2021) L’invito sui social, il proprietario del “Tabata” dovrà pagare in più milledi sanzione: ragazzi in piedi persino sui tavoli oltre che in pista

repubblica : Sestriere, festa diurna in discoteca nonostante i divieti: più di cento in pista, arrivano i carabinieri. Chiusura… - Corriere : Festa abusiva in discoteca a Sestriere: 50 in pista. Chiuso il locale per 5 giorni - roberto2_lamela : Proporrei al Papa di nominare il primo Santo Virtuale, il candidato ideale è Mr. Smith (Matrix). Motivazione: 'Sant… - LaStampa : Sestriere, festa al pub malgrado i divieti: locale chiuso e 400 euro di multa a chi ballava senza mascherina - Majden3 : RT @Area51cinqueuno: #Sestriere cento in discoteca per la festa d'addio alla zona gialla: arrivano i carabinieri, multa e chiusura L'evento… -