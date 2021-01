Pradè: “Sconfitta umiliante, mi scuso con tutti: Commisso e i tifosi non meritano questo” (Di domenica 17 gennaio 2021) Daniele Pradè, responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, ha commentato la Sconfitta col Napoli ai canali ufficiali del club. Mi voglio scusare con tutti, Commisso e i tifosi non meritano questo. umiliante è l’unico termine che mi viene in mente, non me l’aspettavo dopo le ultime partite. Come responsabile dell’area tecnica sono il primo a mettersi in discussione, ma ci sono ancora 20 gare da giocare e dobbiamo farlo lasciando la vita sul campo, tutti: dai calciatori alla società. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per rimediare alla figuraccia di oggi, ripartendo da subito con l’atteggiamento giusto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Daniele, responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, ha commentato lacol Napoli ai canali ufficiali del club. Mi voglio scusare cone inonè l’unico termine che mi viene in mente, non me l’aspettavo dopo le ultime partite. Come responsabile dell’area tecnica sono il primo a mettersi in discussione, ma ci sono ancora 20 gare da giocare e dobbiamo farlo lasciando la vita sul campo,: dai calciatori alla società. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per rimediare alla figuraccia di oggi, ripartendo da subito con l’atteggiamento giusto. L'articolo ilNapolista.

napolista : Pradè: “Sconfitta umiliante, mi scuso con tutti: Commisso e i tifosi non meritano questo” Il responsabile dell’area… - CsSoldi : @lollo26v @Drugo123 Metti insieme tutto del 7. Due anni qui, 9 milioni netti. 3 gol fatti solamente. Tantissimi inf… - sportface2016 : #Fiorentina, #Pradè al termine della gara col #Napoli: 'Tifosi e presidente non meritano questo. Non me lo aspettav… - WinAscIng : @acffiorentina Passeggiata napoletana. Ci sta anche la sconfitta, ma diventare ridicoli è segno di incompetenza cal… -