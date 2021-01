GFVIP rivelata dai fan la data della fine del reality | Petrelli | Salemi | Ruta censurati

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Da giorni è noto al pubblico che ilsi concluderà afebbraio, notizia non ancora comunicata ai gieffini che sono chiusi nella casa di Cinecittà da più di 4 mesi, almeno quelli entrati sin dall’inizio. Una notizia non presa bene dai fan del format preoccupati per lo stato d’animo dei concorrenti che stanno cominciando a dare segnali d’esaurimento. Proprio per allertare i gieffini alcuni followers sono andati fuori la casa a rivelare che ilnon finirà la prima settimana di febbraio ma andrà oltre. Una notizia che ha immediatamente preoccupato Giulia, Pierpaoloe Maria Teresagli unici vipponi che si trovavano in giardino al momentocomunicazione. Immediatamente chiamati nel confessionale a quanto pare ai tre è stato ...