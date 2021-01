Cagliari | oggi la firma di Duncan | domani lo aspetta il Milan

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Alfredè pronto per iniziare la sua nuova avventura al. È ora del suo riscatto, illoÈ prevista perlache porterà Alfred, mediano ghanese proveniente dalla Fiorentina, a vestire la maglia delfino a giugno. Il 27enne approda in Sardegna con un grande responsabilità: dovrà dare rinforzo non solo al suo reparto ma all’intera compagine che, come sappiamo, sta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SU CAGLIRINEWS24 Il centrocampista porterà sicuramente tantissima qualità e, con questa, una grandissima voglia di riscatto personale. La sua esperienza alla Fiorentina non è stata rosa e fiori: dopo una prima stagione positiva, quest’anno ...