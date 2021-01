Governo ultime notizie: Conte chiede la fiducia alle camere. Cosa succederà? (Di sabato 16 gennaio 2021) Governo ultime notizie: dopo l’apertura della crisi da parte di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio Conte è atteso alla Camera nella giornata di lunedì 18 gennaio e al Senato in quella di martedì 19 gennaio. La situazione è ancora molto incerta ma sembra che alcuni “costruttori” vogliano sostenere la maggioranza. Segui Termometro Politico su Google News Governo ultime notizie: Italia Viva fuori dalla maggioranza Governo ultime notizie: nel tardo pomeriggio di mercoledì, Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva Bonetti e Bellanova, dunque ha smesso di appoggiare Conte e la sua squadra, aprendo di fatto una crisi politica in grado di far cadere ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021): dopo l’apertura della crisi da parte di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglioè atteso alla Camera nella giornata di lunedì 18 gennaio e al Senato in quella di martedì 19 gennaio. La situazione è ancora molto incerta ma sembra che alcuni “costruttori” vogliano sostenere la maggioranza. Segui Termometro Politico su Google News: Italia Viva fuori dalla maggioranza: nel tardo pomeriggio di mercoledì, Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre di Italia Viva Bonetti e Bellanova, dunque ha smesso di appoggiaree la sua squadra, aprendo di fatto una crisi politica in grado di far cadere ...

gennaromigliore : Nelle ultime settimane abbiamo lavorato per aumentare i fondi sulla sanità, sui giovani, sull’occupazione. Non per… - fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - vpistorio : @baronebarolo governo approva DL x ultime misure, DPCM sono derivati. Dov’è la spallata alla costituzione? Comunqu… - BeppeGatti : Buongiorno seguendo le questioni governative e non essendo assolutamente di destra ...mi chiedo cosa aspetta Matta… -