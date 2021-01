StraNotizie : Coronavirus, Speranza: 'Stop ai voli dal Brasile, necessario indagare su variante' - PerugiaToday : Coronavirus, ora è ufficiale: il ministro Speranza firma le ordinanze, il colore delle Regioni - cronaca_news : Coronavirus, Speranza: 'Stop ai voli dal Brasile, necessario indagare su variante' - antonyfedalex : RT @melissa6412: Covid, Conte e Speranza hanno mentito. Il Cts lasciava i ristoranti aperti - giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Coronavirus-Sicilia. Arresti domiciliari per i siciliani, voluti dal governatore Musmeci, e più ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

iLMeteo.it

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta e in ar ...Lombardia, Bolzano e Sicilia in fascia rossa, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta arancioni. Il ministro Roberto ...