Chilavert | il portiere-bomber sogna l’ultimo gol | diventare presidente del Paraguay

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – E’ rigore e fermi tutti, nessuno si azzardi a sottrarre la palla al. Dagli undici metri calcia sempre e solo lui. Ma il goleador della squadra non è l’attaccante, è il. Perché queldal dischetto è una sentenza. Si chiama José Luis, un nome che per tutti gli appassionati di calcio è semplicemente una leggenda. E lo è soprattutto in, dove “El Bulldog” è nato e cresciuto, diventando prima estremo difensore della sua nazionale e adesso attaccante della sua nazione.gol Sì perchéha da tempo appeso le scarpe al chiodo ma è sempre pronto a scendere in campo, dando tutto nel terreno più ostico: quello politico. “Orgoglioso di essere paraguaiano”. E’ ...