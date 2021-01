Atalanta-Genoa, i convocati di Gian Piero Gasperini: c’è Pessina, out Gomez e Piccini (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di domani l’Atalanta tornerà in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Genoa nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. In vista di questa importante partita il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei ventitré calciatori convocati. Ecco l’elenco completo: Portieri: 31 Rossi, 57 Sportiello, 95 Gollini; Difensori: 2 Toloi, 3 Maehle, 4 Sutalo, 6 Palomino, 8 Gosens, 13 Caldara, 17 Romero, 19 Djimsiti, 27 Depaoli, 33 Hateboer, 40 Ruggeri; Centrocampisti: 11 Freuler, 15 De Roon, 18 Malinovskyi, 32 Pessina, 59 Miranchuk; Attaccanti: 7 Lammers, 9 Muriel, 72 Ilicic, 91 Zapata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di domani l’tornerà in campo al Gewiss Stadium per affrontare ilnel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. In vista di questa importante partita il tecnico nerazzurro,, ha diramato la lista dei ventitré calciatori. Ecco l’elenco completo: Portieri: 31 Rossi, 57 Sportiello, 95 Gollini; Difensori: 2 Toloi, 3 Maehle, 4 Sutalo, 6 Palomino, 8 Gosens, 13 Caldara, 17 Romero, 19 Djimsiti, 27 Depaoli, 33 Hateboer, 40 Ruggeri; Centrocampisti: 11 Freuler, 15 De Roon, 18 Malinovskyi, 32, 59 Miranchuk; Attaccanti: 7 Lammers, 9 Muriel, 72 Ilicic, 91 Zapata. SportFace.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - zazoomblog : Atalanta-Genoa i convocati di Gian Piero Gasperini: c’è Pessina out Gomez e Piccini - #Atalanta-Genoa #convocati… - tanya_redo33 : RT @panditfootball: Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese Lazio… - sportface2016 : #SerieA | #AtalantaGenoa, i convocati di Gian Piero #Gasperini: c'è #Pessina, out #Gomez e #Piccini - tuttoatalanta : DIRETTA ATALANTA-GENOA, le probabili formazioni -