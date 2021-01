Spagna, record di 40mila contagi in un giorno. Regno Unito, oltre 55mila casi e 1.200 morti. Angela Merkel anticipa l’incontro con i Länder: vuole un lockdown rafforzato (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Germania sale la preoccupazione per l’andamento della pandemia. Anche i numeri delle ultime 24 ore confermano un andamento negativo: i dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 22.368 contagi e altri 1.113 decessi. È da quattro giorni consecutivi che le morti superano quota mille. Così Angela Merkel, come annunciato dal suo portavoce Steffen Seibert, ha deciso di anticipare al 19 gennaio alle 14 l’incontro tra il Governo e i Länder, inizialmente previsto per il 25, a causa dei timori per un’eventuale diffusione della mutazione del virus. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo per un lockdown rafforzato che porti, oltre alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Germania sale la preoccupazione per l’andamento della pandemia. Anche i numeri delle ultime 24 ore confermano un andamento negativo: i dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 22.368e altri 1.113 decessi. È da quattro giorni consecutivi che lesuperano quota mille. Così, come annunciato dal suo portavoce Steffen Seibert, ha deciso dire al 19 gennaio alle 14tra il Governo e i, inizialmente previsto per il 25, a causa dei timori per un’eventuale diffusione della mutazione del virus. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo per unche porti,alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle ...

Noovyis : (Spagna, record di 40mila contagi in un giorno. Regno Unito, oltre 55mila casi e 1.200 morti. Angela Merkel anticip… - isoladigreta : RT @HMQueenBee: Comunque noi stiamo una chiavica ma in Spagna esistono i NIEVACIONISTAS che pensano che la neve record di Madrid non sia ne… - rosatoeu : Spagna, ecco i negazionisti della neve: 'Questa è plastica, ci vogliono fregare'. Dopo il gelo record degli ultimi… - blvackcaat : RT @HMQueenBee: Comunque noi stiamo una chiavica ma in Spagna esistono i NIEVACIONISTAS che pensano che la neve record di Madrid non sia ne… - jimmriarty : RT @HMQueenBee: Comunque noi stiamo una chiavica ma in Spagna esistono i NIEVACIONISTAS che pensano che la neve record di Madrid non sia ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna record Covid, record di casi Spagna. In Gran Bretagna oltre 1500 morti Il Messaggero Freddo record in Spagna: il gelo crea panorami fiabeschi

Temperatura in picchiata in quasi tutto il Paese: la minima assoluta, -25,4 gradi, è stata registrata in Aragona ...

Peugeot si consolida nel 2020 nonostante la pandemia

Un portafoglio ordini in continua crescita, cinque regioni su sei che hanno registrato un aumento delle loro quote di mercato con 25 paesi che battono il loro record di volumi ed infine il manteniment ...

Temperatura in picchiata in quasi tutto il Paese: la minima assoluta, -25,4 gradi, è stata registrata in Aragona ...Un portafoglio ordini in continua crescita, cinque regioni su sei che hanno registrato un aumento delle loro quote di mercato con 25 paesi che battono il loro record di volumi ed infine il manteniment ...