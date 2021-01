Silvio Berlusconi, le ultime notizie dall’ospedale dopo il ricovero. Come sta e dove si trova l’ex premier (Di venerdì 15 gennaio 2021) Silvio Berlusconi era ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco: per lui una serie di accertamenti che gli sono stati imposti dai medici che lo curano. Lo stesso Berlusconi ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno”. “Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti”, ha proseguito Berlusconi. Il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, ha deciso per il ricovero. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)era ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco: per lui una serie di accertamenti che gli sono stati imposti dai medici che lo curano. Lo stessoha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno”. “Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il miosi è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti”, ha proseguito. Il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, ha deciso per il. ...

