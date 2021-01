Flavio Briatore: “Renzi ha ragione. Conte è venuto in tv a raccontare solo balle” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mi congratulo con Matteo Renzi per aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo!”. La crisi secondo Flavio Briatore. L’imprenditore va in controtendenza riguardo al leader di Italia Viva. Renzi si sta attirando critiche da ogni dove da parte di chi sta difendendo questo governo, che pure ha dato pessima prova in ogni campo. Invece Briatore pubblicamente gli dà ragione. L’accelerazione impressa dall’ex rottamatore a un governo che comunque era in crisi e litigioso andava data. Briatore spiega il suo punto di vista. Flavio Briatore: “Renzi ha fatto bene” “Questa gente deve capire che non possono fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle”, ha tuonato. E a chi gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Mi congratulo con Matteoper aver dato una scossa a questo governo. Bravo Matteo!”. La crisi secondo. L’imprenditore va in controtendenza riguardo al leader di Italia Viva.si sta attirando critiche da ogni dove da parte di chi sta difendendo questo governo, che pure ha dato pessima prova in ogni campo. Invecepubblicamente gli dà. L’accelerazione impressa dall’ex rottamatore a un governo che comunque era in crisi e litigioso andava data.spiega il suo punto di vista.: “ha fatto bene” “Questa gente deve capire che non possono fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di”, ha tuonato. E a chi gli ...

