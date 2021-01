Chievo-Entella 2-1: secondo successivo consecutivo per i clivensi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un grande Chievo batte l’Entella e vola nella parte altissima della classifica, ricordando a tutti di essere una della favorite per la promozione in Serie A. Ospiti che invece tornano a cadere dopo un trittico di tre vittorie consecutive che avevano fatto credere a squadra e tifosi che l’incubo fosse ormai alla spalle. Il risultato finale della partita, Chievo-Entella 2-1, racconta dell’ottima prestazione della squadra di Aglietti, che nonostante la bella reazione degli ospiti ha pienamente meritato la vittoria. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Chievo: Semper, Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti, Garritano, Obi (70° Bertagnoli), Viviani, Ciciretti (77° Di Noia), Margiotta (77° Fabbro), De Luca (70° Djordjevic). All. Aglietti. Entella: Russo, Coppolaro, Poli, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un grandebatte l’e vola nella parte altissima della classifica, ricordando a tutti di essere una della favorite per la promozione in Serie A. Ospiti che invece tornano a cadere dopo un trittico di tre vittorie consecutive che avevano fatto credere a squadra e tifosi che l’incubo fosse ormai alla spalle. Il risultato finale della partita,2-1, racconta dell’ottima prestazione della squadra di Aglietti, che nonostante la bella reazione degli ospiti ha pienamente meritato la vittoria. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE?: Semper, Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti, Garritano, Obi (70° Bertagnoli), Viviani, Ciciretti (77° Di Noia), Margiotta (77° Fabbro), De Luca (70° Djordjevic). All. Aglietti.: Russo, Coppolaro, Poli, ...

