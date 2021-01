UPAS | anticipazioni 15 gennaio | Serena si impegna per pagare il riscatto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 gennaio 2021)15: le puntate della soap partenopea si fanno sempre più appassionanti. Infatti Filippo e Leonardo sono ancora in mano ai rapitori, cosìsi attiverà per far liberare l’amato.chiede aiuto a Roberto, disperata perché il suo Filippo e Leonardo sono stati rapiti, deciderà di rivolgersi a Roberto Ferri peril, dato che lei non ha abbastanza denaro. L’imprenditore, però, rimarrà della propria posizione e la giovane dovrà faticare per convincerlo. Ci riuscirà? Filippo sarà sempre più preoccupato. Intanto Lara si riavvicina a Roberto. Alberto prende una drastica decisione su Clara Clara vedrà la sua situazione con Alberto sempre più irrecuperabile e lui non sarà da meno. Infatti arriverà a ...