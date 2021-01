Uomini e Donne 14 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua l’appuntamento con Uomini e Donne, la trasmissione di Maria de Filippi dopo il ritorno dalle ferie natalizie ha inanellato un colpo di scena dopo l’altro. Prima il rapporto tra Gemma e Maurizio, mai così vicini alla rottura, poi il ritorno in studio, seppur momentaneo, di Ida Platano, per parlare della fine della storia con Riccardo. E proprio il cavaliere del Trono Over, che ha fatto la sua ricomparsa in studio con l’intenzione di trovare la donna della sua vita, sta conoscendo diverse dame. Tra queste, però, ce n’è una che pare aver destato tutto il suo interesse. Stiamo parlando di Roberta Padua. Tra i due, nell’ultima puntata, sembrava tutto finito, ma oggi potrebbero cambiare le carte in tavola. Riccardo, secondo le anticipazioni fornite dal Vicolo delle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua l’appuntamento con, la trasmissione di Maria de Filippi dopo il ritorno dalle ferie natalizie ha inanellato un colpo di scena dopo l’altro. Prima il rapporto tra Gemma e Maurizio, mai così vicini alla rottura, poi il ritorno in studio, seppur momentaneo, di Ida Platano, per parlare della fine della storia con Riccardo. E proprio il cavaliere del, che ha fatto la sua ricomparsa in studio con l’intenzione di trovare la donna della sua vita, sta conoscendo diverse dame. Tra queste, però, ce n’è una che pare aver destato tutto il suo interesse. Stiamo parlando di Roberta Padua. Tra i due, nell’ultima puntata, sembrava tutto finito, mapotrebbero cambiare le carte in tavola. Riccardo, secondo lefornite dal Vicolo delle ...

