Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Federico Giuliani Il ricovero per fare accertamenti. Zangrillo: "Problemi cardiaci". Ma Forza Italia assicura: "Rientro a casa entro pochi giorni" Articolo in aggiornamento Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale Cardiotoracico di Monaco. Il presidente di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown, quando dopo essere stato visitato dal professor Alberto Zanggrillo è stato disposto il ricovero in ospedale. "Rientrerà a casa entro pochi giorni", rassicurano dall'ufficio stampa di Forza Italia. Le parole di Zangrillo Il medico del Cav, Alberto Zangrillo, ha spiegato di aver visitato Berlusconi lo scorso lunedì. "Sono andato di persona visitare Silvio ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Federico Giuliani Il ricovero per fare accertamenti. Zangrillo: "Problemi cardiaci". Ma Forza Italia assicura: "Rientro a casa entro pochi giorni" Articolo in aggiornamentoè statoall'Cardiotoracico di. Il presidente di Forza Italia si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown, quando dopo essere stato visitato dal professor Alberto Zanggrillo è stato disposto il ricovero in. "Rientrerà a casa entro pochi giorni", rassicurano dall'ufficio stampa di Forza Italia. Le parole di Zangrillo Il medico del Cav, Alberto Zangrillo, ha spiegato di aver visitatolo scorso lunedì. "Sono andato di persona visitare...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - Corriere : Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Silvio Berlusconi ricoverato nel Principato di Monaco - Miti_Vigliero : RT @riviera24: #SilvioBerlusconi ricoverato a #Monaco per #problemicardiaci - La decisione è stata presa dal suo medico di fiducia, #Albert… -