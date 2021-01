In arrivo nuovi guai per il "re delle start-up". Un'indagine anche sul filone patrimoniale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tiziana Paolocci E salgono a 150 le persone ascoltate per l'inchiesta sugli abusi sessuali La guardia di finanza vuole vederci chiaro sul patrimonio del «re delle start-up». Alberto Genovese, arrestato il 6 novembre scorso per violenza sessuale, sequestro, lesioni e droga dopo aver abusato di una 18enne durante un party a base di sesso e droga, è indagato anche per trasferimento fraudolento di beni (articolo 512 bis). Il 43enne, papà di Facile.it, secondo le fiamme gialle potrebbe avere i suoi beni all'estero. Il reato, noto anche come intestazione fittizia di beni, è di natura fiscale e rientra in quel tipo di reati che agevolano la commissione come il riciclaggio. L'iscrizione di Genovese permetterà ai finanzieri, sotto la direzione del pm Paolo Filippini, di accertare i movimenti fiscali ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tiziana Paolocci E salgono a 150 le persone ascoltate per l'inchiesta sugli abusi sessuali La guardia di finanza vuole vederci chiaro sul patrimonio del «re-up». Alberto Genovese, arrestato il 6 novembre scorso per violenza sessuale, sequestro, lesioni e droga dopo aver abusato di una 18enne durante un party a base di sesso e droga, è indagatoper trasferimento fraudolento di beni (articolo 512 bis). Il 43enne, papà di Facile.it, secondo le fiamme gialle potrebbe avere i suoi beni all'estero. Il reato, notocome intestazione fittizia di beni, è di natura fiscale e rientra in quel tipo di reati che agevolano la commissione come il riciclaggio. L'iscrizione di Genovese permetterà ai finanzieri, sotto la direzione del pm Paolo Filippini, di accertare i movimenti fiscali ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovi Coronavirus, dai nuovi ristori alle cartelle fiscali: ecco cosa ci sarà nel decreto economico in ... Il Sole 24 ORE Contagi nella Rsa, in arrivo i vaccini

Provoca preoccupazione la scoperta del focolaio di Covid 19 nella Casa di riposo ’Santa Chiara’ di San Lucchese a Poggibonsi. La situazione generale è considerata comunque sotto controllo, dopo i cont ...

Russia, l’oppositore Navalny sfida Putin: «Tornerò a Mosca»

Il leader nemico dello «Zar» annuncia di voler rientrare in Russia dalla Germania, dove si è rifugiato dopo aver rischiato la vita a causa del Novichok . Rischia il carcere ...

