Il Financial Times e Renzi «demolition man» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ancora una volta, sulla stampa internazionale, l’Italia si presenta con il volto della “rottamazione”. Il Financial Times su Renzi usa una espressione che potrebbe essere anche cara al leader di Italia Viva, ma che – in questo preciso momento, con la crisi di governo in atto – assume anche un ulteriore e paradossale significato. Non soltanto rottamazione, ma definitiva demolizione. Già, perché la mossa di Matteo Renzi non sembra essere stata compresa dal mondo della finanza internazionale e, di conseguenza, dal principale quotidiano che la racconta. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, sul Financial Times l’elogio dell’Italia Financial Times su Renzi, la definizione di “demolition man” In un precedente articolo rispetto a ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ancora una volta, sulla stampa internazionale, l’Italia si presenta con il volto della “rottamazione”. Ilsuusa una espressione che potrebbe essere anche cara al leader di Italia Viva, ma che – in questo preciso momento, con la crisi di governo in atto – assume anche un ulteriore e paradossale significato. Non soltanto rottamazione, ma definitiva demolizione. Già, perché la mossa di Matteonon sembra essere stata compresa dal mondo della finanza internazionale e, di conseguenza, dal principale quotidiano che la racconta. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, sull’elogio dell’Italiasu, la definizione di “man” In un precedente articolo rispetto a ...

