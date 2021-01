Falsi contratti per favorire l' immigrazione | in due non rispondono alle domande del gip

Ultime Notizie dalla rete : Falsi contratti

LatinaToday

False polizze, abusivismo di operatori assicurativi e finanziari non abilitati e insolvenza dei soggetti garanti. Sono questi gli illeciti più comuni quando si parla di garanzie finanziarie che, in It ...Contratti falsi e favoreggiamento immigrazione clandestina: decidono di non rispondere al giudice i due uomini di San Felice Circeo.