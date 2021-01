UNI-Virtuosi | nel 2021 sarà di nuovo corsa al titolo?

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) UNI-si sta preparando alla stagione. Il team britannico ha chiuso il campionato 2020 di F2 al secondo posto. Una lotta durata fino alla fine con Prema che nell’ultimo round in Bahrain ha messo le mani sulcoronante la vincitrice tra le undici squadre partecipanti. Al momento mancherebbe il nome del pilota che affiancherà Felipe Drugovic nella prossima stagione, ma con l’ingaggio del brasiliano e un’altra guida di buon livello avranno la possibilità di sigillare il primo posto assoluto? A un passo daldi F2 nel 2020 La stagione 2020 di F2 ha visto trionfare Prema con Mick Schumacher, campione assoluto, e Robert Shwartzman che è già stato riconfermato alla guida anche per il. Dietro al team italiano si è posizionata subito UNI-, sempre lì ...

La stagione 2021 di F2 ripartirà a marzo con i test pre-season in Bahrain, dove avrà luogo anche il primo round dell'anno. Quali sono le aspettative?La “Mick Schumacher mania” è già iniziata. Il figlio d’arte, come noto, disputerà quest’anno la sua prima stagione in Formula 1, in seno all’Haas F1 Team. Un traguardo importantissimo, ideale prosiegu ...