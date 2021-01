Roma | donna finisce sotto metro A | è gravissima

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri sera, 12 gennaio, intorno alle 20:30 laè stata investita dallaA alla stazione di Arco di Travertino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la vittima dell’incidente avrebbe cercato di attraversare i binari e non si sarebbe accorta dell’arrivo del treno. È stata così colpita violentemente alle gambe e portata immediatamente con urgenza al pronto soccorso dell‘ospedale San Giovanni di. Secondo i rilevamenti, non sembrerebbe trattarsi di un atto di suicidio, ma le indagini sull’accaduto sono ancora in corso. Un medico che si trovava sulla banchina ha immediatamente soccorso la. Sul posto poi sono giunti anche vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118. L’autista dellaha ovviamente cercato di frenare ma purtroppo l’impatto è stato ...

