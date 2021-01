Real Madrid | Modric | “Non ho cambiato nulla | gli anni non sono un problema Rinnovo mio e di Sergio Ramos? Ecco come stanno le cose”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lukae il, un binomio destinato ad andare avanti ancora per qualche stagione.Il centrocampista croato ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Il vicecampione del Mondo nel 2018 si sente ancora forte per competere ai massimi livelli, e si allena ancora ogni giorno con grande voglia: "Non hoin particolare. Sto lavorando molto al di fuori degli allenamenti e ho tanta voglia di dimostrare che glinonun. Non devi guardare glie devi dimostrare in campo. E' quello che sto cercando di fare. Lo voglio davvero, ma non faccio niente di speciale. Penso di poter continuare a questo livello per qualche anno".Il prossimo ...

DiMarzio : #SergioRamos, il #RealMadrid e un rinnovo che stenta ad arrivare | #calciomercato - OlimpiaMI1936 : Una notte indimenticabile, attesa da sempre, un'impresa contro il Real Madrid: 80-76! ???? - Eurosport_IT : Milano resiste al parziale del Real Madrid e sbanca il Wizink Center dopo 16 anni: il 2021 inizia col botto per l’… - Mediagol : #RealMadrid, Modric: 'Non ho cambiato nulla, gli anni non sono un problema. Rinnovo mio e di Sergio Ramos? Ecco com… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'Jovic è ancora con noi, al momento non mi hanno detto niente' -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

La Gazzetta dello Sport

Luka Modric is not certain what the future holds for Sergio Ramos, but his own talks with Real Madrid appear to be going well.Liverpool defender Fabhino has insisted that Mohamed Salah is still 'happy' at Anfield amid growing speculation of a transfer to Barcelona or Real Madrid.