Democrazia post-pandemica | che cosa chiedono i cittadini di L Morlino

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (di Leonardo, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) Nuove domande per laLain cui viviamo sta cambiando sotto i nostri occhi. Sta prendendo sempre di più la forma di un assetto politico caratterizzato da maggiore controllo pubblico sui, dal cambiamento del ruolo dello Stato in economia, a costo di più alto debito e probabile inflazione, dall’aumento dell’attenzione verso settori specifici del welfare, quali sanità e assistenza sociale, necessari ma anche difficili da tenere nel tempo per la limitata crescita, in parte risultato dei condizionamenti di un’economia-occidentale. Non basta, però, chiedersi come cambieranno le nostre democrazie per effetto della pandemia. È anche importante chiedersi come sono cambiate le domande dei ...