Calciomercato Atalanta, quale futuro per il Papu Gomez? Ecco la decisione della Dea

quale futuro per Alejandro Darío Gomez? Il capitano della Dea, si sa, lascerà con ogni probabilità l'Atalanta già nel corso della sessione invernale di Calciomercato. Fuori dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, il cui rapporto è ormai ai minimi termini, il calciatore argentino punta a trovare una nuova squadra. Tuttavia, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il presidente Percassi, nel dettaglio, non ha alcuna intenzione di svendere il Papu, la cui valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni, vi saranno nuovi contatti tra le parti. Ma il futuro dell'ex Catania, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, pare destinato ad essere lontano dall'Italia.

