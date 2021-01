Attimi di terrore in autostrada | un uomo percorre 40 km contromano sull’A-1 La polizia spara alle gomme | le immagini sono impressionanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Paura per gli automobilisti insulla A-1. Una macchina ha viaggiatoper quaranta chilometri circa ad alta velocità, da Rioveggio finoporte di Firenze. Unè stato fermato dpattuglie della Polstrada dopo un inseguimento durato diverso tempo prima che dei colpi di arma da fuoco convincessero il conducente a fermare la sua corsa e fronteggiare le forze dell’ordine per i controlli di rito. Gli agentistati costretti a esplodere colpi di pistola alla macchina per fermarla e successivamente circondare la vettura del fuggitivo prima di bloccare l’automobilista in evidente stato di agitazione e visibilmente alterato.La sua corsa in auto è durata dalla tarda mattinata, quando la sua vetturaè stata segnalata ...