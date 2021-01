Al supermercato in due, coniugi multati mentre fanno la spesa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) spesa supermercato, marito e moglie vengono sanzionati dopo una segnalazione partita dalla direzione del punto vendita. Cosa è successo. Due coniugi vengono multati per avere fatto la spesa in due al supermercato. È successo a Gavello, in provincia di Rovigo, dove in un punto Conad del luogo i regolamenti in corso rendevano possibile l’accesso ad L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021), marito e moglie vengono sanzionati dopo una segnalazione partita dalla direzione del punto vendita. Cosa è successo. Duevengonoper avere fatto lain due al. È successo a Gavello, in provincia di Rovigo, dove in un punto Conad del luogo i regolamenti in corso rendevano possibile l’accesso ad L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

davidericchiuti : Giuro, due signore sulla novantina davanti a ma al supermercato parlavamo di #Superfluo la nuova trasmissione… - Paula___b : @Barbarahammer1 Io dopo quasi un anno sono al punto di partenza, alle 23 prendo un sonnifero e faccio passare un'al… - HnnIbl1 : @RaiNews 'sti câzzi ... parole bibliche per l' economia mondiale ! Pure la nera ai carrelli del supermercato va ri… - MariaArrigo1 : Spesa x due settimane fatta! Il supermercato alle 8:30 è stupendo! Neanche un cane da aspettare e zero assembramenti! ?? - gli_smitho : RT @sbronzyofficial: Quando al supermercato c'è il compri due paghi uno, io compro sempre uno e pago uno. ribelle fino in fondo. -

Ultime Notizie dalla rete : supermercato due Senza mascherina al supermercato, dal diverbio alla rissa: due feriti Il Resto del Carlino Ruba cibo in un supermercato: denunciata 40enne italiana

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, in due diversi interventi in un supermercato della città hanno denunciato per furto un - ParmaPress24 ...

Fanno la spesa insieme al supermercato, 400 euro di multa alla coppia di coniugi: «Ero entrato solo per pagare»

Erano andati a fare la spesa al supermercato, ma sono entrati in due e alcuni agenti di polizia locale li hanno multati per 400 euro. Protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda, sono due coniugi..

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, in due diversi interventi in un supermercato della città hanno denunciato per furto un - ParmaPress24 ...Erano andati a fare la spesa al supermercato, ma sono entrati in due e alcuni agenti di polizia locale li hanno multati per 400 euro. Protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda, sono due coniugi..