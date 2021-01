Se esultate o vi indignate per Trump sospeso dai social | il problema siete voi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 gennaio 2021) La conoscete anche voi, specie in questo periodo, essendo essa il motore immobile di tutti i propositi d’inizio anno: è quella smania umana per cui a un certo punto – si tratti di storie d’amore, di disoccupazione, o di governo – decidiamo istericamente che questa situazione va risolta ora, ho sopportato finora ma non oltre. Dopo centomila ore, non c’è un minuto di più. Con Donaldsta andando esattamente così: ora che mancano otto giorni a quando i meccanismi democratici lo sostituiranno, decidiamo che questi otto giorni sono intollerabili. No i tre anni e trecentocinquantasette giorni precedenti: questi otto. Adesso urge il venticinquesimo emendamento, l’impeachment, il tso, qualcosa, qualsiasi cosa, che ci permetta di dire che non sono stati quattro anni con un imbecille al comando perché a volte le cose vanno storte e pazienza, ma quattro anni conclusisi ...