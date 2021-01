Lombardia: Salvini, 'con rimpasto nuova ripartenza' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - I cambi nella Giunta della Lombardia rappresentano "una ripartenza dopo un 2020 di sofferenze. Non è il frutto del lavoro di questi giorni", ma "oggi la regione Lombardia è la regione italiana che ha fatto più vaccini in assoluto, è vicino a quota novantamila". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - I cambi nella Giunta dellarappresentano "unadopo un 2020 di sofferenze. Non è il frutto del lavoro di questi giorni", ma "oggi la regioneè la regione italiana che ha fatto più vaccini in assoluto, è vicino a quota novantamila". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.

matteosalvinimi : #Salvini: ho visitato l'ospedale in Fiera a Milano, ha curato centinaia di persone. Fortuna che in Lombardia sia st… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che si vaccini più gente possibile, ma sono contro ogni obbligo su questo fronte. Bene la Lombardia… - pfmajorino : #Salvini annuncia sorridente la squadra della #Lombardia. Al di là del fatto che ha commissariato #Fontana (e ribad… - Simo07827689 : RT @sologiuma: Salvini ha pronto un piano serio completo per governare il Paese, spero che non sia la copia di quelli che governano in Lomb… - TV7Benevento : Lombardia: Salvini, 'con rimpasto nuova ripartenza'... -