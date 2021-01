“Ho avuto un tumore” Antonella Elia choc | dopo lo scontro con Samantha decide di rivelarlo | “Mai scherzerei con la malattia”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021)è stata al centro delle polemichel’acceso confrontola settimana scorsa conDe Grenet. Non sono passate inosservate le frasi che ha detto l’opinionista del Grande Fratello Vip nei confronti della concorrente. Sono volate parole forti che sono sfuggite all’attenzione del conduttore ma non a quella del pubblico e alla diretta interessata. Laha offeso la gieffina sul piano fisico, un fisico che lei ha visto modificarsi a causa dellache l’ha colpita ed ha trovato davvero meschino ed indelicato rimarcare una cosa del genere. Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l’opinionista hamodo di poter affermare che lei non intendeva assolutamente deriderla sul dolore provato in quanto sa bene cosa si prova ...