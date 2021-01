È ufficiale | il Gran Premio di Formula 1 torna a Imola

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) BOLOGNA – Ora è ufficiale: il Gran Premio di Formula 1 tornerà a Imola il 18 aprile di quest’anno. La data della manifestazione, che come nel 2020 ha trovato posto in un calendario del campionato mondiale rivoluzionato dal Covid, è stata confermata questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dagli organizzatori, in concomitanza con la ufficializzazione del calendario 2021 della Fia, la federazione automobilistica internazionale. SI CONTA SUL PUBBLICO, MA È “PREMATURO” PARLARE DI BIGLIETTI