Covid in Grecia: 28 gradi e folle sulle spiagge. Sanzioni della polizia a chi non indossava la mascherina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sole, mare e relax in questi giorni in Grecia. Le temperature hanno infatti superato i 20 gradi, portando moltissime persone a violare il lockdown anti-coronavirus e a riversarsi sulle spiagge e nei parchi. A Creta 28 gradi! Nel sud di Creta è stata registrata una temperatura di 28,3 gradi a mezzogiorno, la più alta a gennaio da 50 anni. Ad Atene, dove il termometro segnava 22 gradi, in moltissimi hanno trascorso la giornata al mare, sotto l’occhio vigile della polizia che ha cercato di evitare assembramenti e multato chi non indossava la mascherina. La Grecia è tornata in lockodown dall’inizio di novembre, nel tentativo di evitare una terza ondata di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sole, mare e relax in questi giorni in. Le temperature hanno infatti superato i 20, portando moltissime persone a violare il lockdown anti-coronavirus e a riversarsie nei parchi. A Creta 28! Nel sud di Creta è stata registrata una temperatura di 28,3a mezzogiorno, la più alta a gennaio da 50 anni. Ad Atene, dove il termometro segnava 22, in moltissimi hanno trascorso la giornata al mare, sotto l’occhio vigileche ha cercato di evitare assembramenti e multato chi nonla. Laè tornata in lockodown dall’inizio di novembre, nel tentativo di evitare una terza ondata di ...

IsSrls : LA TUA VACANZA IN SICUREZZA... #covid #rimborso #holiday #holidays #holidayseason #holiday2021#refound #gift… - Giamarra : LA TUA VACANZA IN SICUREZZA... #covid #rimborso #holiday #holidays #holidayseason #holiday2021#refound #gift… - Tucidide3 : RT @MassimoAdespota: @WRicciardi Ricciardi parla da attore, da chi è stato scaricato dall'OMS o da chi vuole far sperimentare l'effetto Gre… - zazoomblog : Covid dalla Grecia la proposta di un certificato di vaccinazione Ue - #Covid #dalla #Grecia #proposta - ANSANuovaEuropa : Covid: Premier Grecia chiede certificato vaccinazione Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Grecia Covid: Premier Grecia chiede certificato vaccinazione Ue - Altre News - Nuova Europa ANSA Nuova Europa Covid in Grecia: 28 gradi e folle sulle spiagge. Sanzioni della polizia a chi non indossava la mascherina

Sole, mare e relax in questi giorni in Grecia. Le temperature hanno superato i 20 gradi, portando moltissime persone a violare il lockdown.

Quando arriva in Grecia il primo Frecciargento italiano?

I macchinisti di TRAINOSE nelle scorse settimane sono stati impegnati in Italia in un'attività di formazione. Si tratta di un ETR 470 di Trenitalia, completamente ristrutturato, in grado di raggiunger ...

Sole, mare e relax in questi giorni in Grecia. Le temperature hanno superato i 20 gradi, portando moltissime persone a violare il lockdown.I macchinisti di TRAINOSE nelle scorse settimane sono stati impegnati in Italia in un'attività di formazione. Si tratta di un ETR 470 di Trenitalia, completamente ristrutturato, in grado di raggiunger ...