Calciomercato Napoli, parla l’agente di Bakayoko: “Disponibilità da parte nostra a restare in azzurro” (Di martedì 12 gennaio 2021) "Essere leader lo sta dimostrando, il fatto che un allenatore come Gattuso lo ha voluto accanto a sé ne è la prova. Siamo molto contenti per il gol di Udine, mentalmente aggiunge ad un giocatore già molto forte sotto il punto di vista mentale".Sono le parole di Pasquale Sensibile, membro dell'entourage di Tiemouè Bakayoko, soffermatosi a parlare ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" del futuro del suo assistito: messosi in evidenza con il Napoli in questo avvio di stagione."Priorità restare a Napoli? Sono decisioni che in prima battuta spettano al Napoli, da parte nostra c'è grande apertura e Disponibilità. Dobbiamo fare l'interesse dei nostri ragazzi, Pastorello fa questo da 20 anni con grande rispetto per le strategie dei club". Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021) "Essere leader lo sta dimostrando, il fatto che un allenatore come Gattuso lo ha voluto accanto a sé ne è la prova. Siamo molto contenti per il gol di Udine, mentalmente aggiunge ad un giocatore già molto forte sotto il punto di vista mentale".Sono le parole di Pasquale Sensibile, membro dell'entourage di Tiemouè, soffermatosi are ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" del futuro del suo assistito: messosi in evidenza con ilin questo avvio di stagione."Priorità? Sono decisioni che in prima battuta spettano al, dac'è grande apertura e. Dobbiamo fare l'interesse dei nostri ragazzi, Pastorello fa questo da 20 anni con grande rispetto per le strategie dei club".

