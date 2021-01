Cabiate (Como) – Muore bimba schiacciata da una stufa in casa (Di martedì 12 gennaio 2021) È deceduta la bambina di due anni che era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio in seguito a un incidente domestico. La piccola era stata colpita alla testa da una stufa caduta da un mobile nella casa in cui vive con la famiglia a Cabiate, nel Comasco. Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) È deceduta la bambina di due anni che era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio in seguito a un incidente domestico. La piccola era stata colpita alla testa da unacaduta da un mobile nellain cui vive con la famiglia a, nel Comasco.

