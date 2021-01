Mancano gli infermieri per le vaccinazioni, flop del concorso di Arcuri. I sindacati: «Cercano precari pagati male» (Di lunedì 11 gennaio 2021) È andato praticamente deserto il concorso di dicembre che Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha indetto anche per far fronte agli sforzi di personale richiesti dalla campagna vaccinale. Sono stati banditi 12mila posti da infermieri, ma solo 3.980 hanno risposto alla chiamata. «Temiamo che le somme che verranno offerte agli infermieri da parte delle agenzie interinali fungano da deterrente», sostiene Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up. Lo stipendio previsto è, infatti, di 3.077 euro lordi, che si trasformano in 1.500 euro netti in busta paga, per un contratto breve: nove mesi di lavoro, poi bisogna rimettersi alla ricerca. «Mettiamoci nei panni di chi, dal Sud Italia, dovesse essere chiamato da una delle agenzie interinali selezionate magari al Nord – afferma De ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) È andato praticamente deserto ildi dicembre che Domenico, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha indetto anche per far fronte agli sforzi di personale richiesti dalla campagna vaccinale. Sono stati banditi 12mila posti da, ma solo 3.980 hanno risposto alla chiamata. «Temiamo che le somme che verranno offerte aglida parte delle agenzie interinali fungano da deterrente», sostiene Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up. Lo stipendio previsto è, infatti, di 3.077 euro lordi, che si trasformano in 1.500 euro netti in busta paga, per un contratto breve: nove mesi di lavoro, poi bisogna rimettersi alla ricerca. «Mettiamoci nei panni di chi, dal Sud Italia, dovesse essere chiamato da una delle agenzie interinali selezionate magari al Nord – afferma De ...

