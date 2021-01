La scrittrice | “Agitu uccisa da un nero e nessuno vuole dirlo”

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Basta buonismi e ipocrisie di comodo. Sui social ho letto diversi post sull’imprenditrice nera morta assassinata e stuprata, Agitu Ideo Gudeta. È stato un crimine d’odio, non un semplice femminicidio. Ma la cosa che mi ha più dato fastidio è stata leggere i post degli attivisti neri che, dopo aver fatto l’elenco delle discriminazioni e del razzismo che ha subito l’imprenditrice, si sono dimenticati del fatto che la sua morte con questi motivi non c’entra nulla“. Così Yvette Samnick, scrittrice, mediatrice culturale e fondatrice dell’Associazione camerunense di lotta contro la violenza sulle donne (Aclvf), in un contributo inviato all’agenzia di stampa Dire sulle reazioni alla morte di Agitu Ideo Gudeta, l’imprenditrice agricola etiope trapiantata da anni in Trentino, uccisa da un suo collaboratore il 29 dicembre 2020 a Frassilongo in val dei Mocheni.