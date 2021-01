Disavventura per Marchetti: porta l’auto al lavaggio, l’addetto la distrugge (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non riesce a fare notizia in campo, ma fuori dal rettangolo di gioco si è verificata una Disavventura. Stiamo parlando di Federico Marchetti. L’estremo difensore del Genoa è stato protagonista indiretto di un incidente stradale. Il calciatore aveva deciso di portare la sua auto al lavaggio, approfittando della giornata di sole. La Ferrari di Marchetti distrutta l’addetto al lavaggio ha perso il controllo della macchina finendo contro un guard rail in via Pacoret de Saint Bon, nei pressi dell’aeroporto di Genova. Il valore dell’auto è di circa 300mila euro ed è stata distrutta, danneggiate altre 5 vetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale e sicuramente anche Marchetti che al suo rientro ha trovato una ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non riesce a fare notizia in campo, ma fuori dal rettangolo di gioco si è verificata una. Stiamo parlando di Federico. L’estremo difensore del Genoa è stato protagonista indiretto di un incidente stradale. Il calciatore aveva deciso dire la sua auto al, approfittando della giornata di sole. La Ferrari didistruttaalha perso il controllo della macchina finendo contro un guard rail in via Pacoret de Saint Bon, nei pressi dell’aeroporto di Genova. Il valore delè di circa 300mila euro ed è stata distrutta, danneggiate altre 5 vetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale e sicuramente ancheche al suo rientro ha trovato una ...

