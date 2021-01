Covid: in arrivo il nuovo dpcm 16 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Gabriella Lax - Proroga dello stato d'emergenza, istituzione della zona rossa automatica e zona bianca. Ecco le novità in discussione sul dpcm in arrivo dal 16 gennaio. Leggi su studiocataldi (Di martedì 12 gennaio 2021) Gabriella Lax - Proroga dello stato d'emergenza, istituzione della zona rossa automatica e zona bianca. Ecco le novità in discussione sulindal 16

