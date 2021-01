Barella: “Lukaku è una forza della natura, per fermarlo servono tre persone” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nicolò Barella ha rilasciato ai microfoni di DAZN una lunga intervista che verrà trasmessa nei prossimi giorni. Ecco una breve anticipazione: “Lukaku e Shaquille O’Neal fanno dello strapotere fisico la propria forza maggiore. Romelu è anche molto altro. Anche in allenamento per spostarlo dobbiamo aggrapparci in due o tre. Una forza della natura”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nicolòha rilasciato ai microfoni di DAZN una lunga intervista che verrà trasmessa nei prossimi giorni. Ecco una breve anticipazione: “e Shaquille O’Neal fanno dello strapotere fisico la propriamaggiore. Romelu è anche molto altro. Anche in allenamento per spostarlo dobbiamo aggrapparci in due o tre. Una”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

