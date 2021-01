Troppa neve, non si sa dove metterla: viene 'sparata' nel bosco (Di domenica 10 gennaio 2021) Abetone (Pistoia), 10 gennaio 2021 - Non si ferma il calvario della Montagna Pistoiese : dieci giorni dopo la nevicata 'fuori misura' dell'ultimo dell'anno continuano a sommarsi i problemi. ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 gennaio 2021) Abetone (Pistoia), 10 gennaio 2021 - Non si ferma il calvario della Montagna Pistoiese : dieci giorni dopo la nevicata 'fuori misura' dell'ultimo dell'anno continuano a sommarsi i problemi. ...

Abetone (Pistoia), 10 gennaio 2021 - Non si ferma il calvario della Montagna Pistoiese: dieci giorni dopo la nevicata ‘fuori misura’ dell’ultimo dell’anno continuano a sommarsi i problemi. Ripristinat ...

Neve da record, tutta la val d’Aveto adesso aspetta l’assalto dei turisti

Il sindaco di Santo Stefano: «Qui l’economia deve ripartire» Riapre il rifugio delle Casermette, si organizzano ciaspolate ...

Neve da record, tutta la val d'Aveto adesso aspetta l'assalto dei turisti

Il sindaco di Santo Stefano: «Qui l'economia deve ripartire» Riapre il rifugio delle Casermette, si organizzano ciaspolate ...