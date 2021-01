Serie C-Girone C, il Catania cade contro la Casertana: nella notte rubate maglie e scarpe ai rossoblù (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre a due. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Pinto".Una vittoria, quella conquistata dalla Casertana ai danni del Catania in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, centrata grazie alle reti messe a segno da Gianluca Turchetta, Luigi Carillo e Luigi Cuppone. Non sono bastate agli etnei, invece, le reti siglate da Antonio Piccolo e Kalifa Manneh. Dopo cinque successi e tre pareggi, dunque, si interrompe la lunga striscia positiva di risultati collezionati dalla compagine siciliana.Una partita spettacolare dopo una vigilia tutt'altro che tranquilla. Nel dettaglio, nella notte è stata forzata la porta del magazzino che si trova proprio all’interno dello stadio di Caserta. E sono state rubate tutte le ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Tre a due. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Pinto".Una vittoria, quella conquistata dallaai danni delin occasione della diciannovesima giornata del campionato diC-C, centrata grazie alle reti messe a segno da Gianluca Turchetta, Luigi Carillo e Luigi Cuppone. Non sono bastate agli etnei, invece, le reti siglate da Antonio Piccolo e Kalifa Manneh. Dopo cinque successi e tre pareggi, dunque, si interrompe la lunga striscia positiva di risultati collezionati dalla compagine siciliana.Una partita spettacolare dopo una vigilia tutt'altro che tranquilla. Nel dettaglio,è stata forzata la porta del magazzino che si trova proprio all’interno dello stadio di Caserta. E sono statetutte le ...

