Nuovo Dpcm, Italia a fasce: le restrizioni in zona rossa, arancione, gialla e bianca (Di domenica 10 gennaio 2021) L’Italia oggi è tutta in zona arancione, ma in questa area vi rimarranno, almeno fino al Nuovo Dpcm del Governo, le regioni Calabria , Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Tutte le altre saranno... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 gennaio 2021) L’oggi è tutta in, ma in questa area vi rimarranno, almeno fino aldel Governo, le regioni Calabria , Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Tutte le altre saranno...

sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - rtl1025 : ?? La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di #Calabria, #EmiliaRomagna, #Lombardia, #Sicilia e… - BeppeBo1961 : RT @Adnkronos: #Zonaarancione oggi, nuovo #Dpcm in arrivo e #ZonaRossa cambia - ItalyUpDown : @Cartabellotta ma che senso ha se stanno facendo pochissimi tamponi? oppure è proprio questo il motivo dei pochi t… -