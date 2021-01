Gessica Notaro, l’attaco con l’acido e la rinascita: lo scatto dopo l’aggressione (Di domenica 10 gennaio 2021) Era l’11 gennaio del 2017 quando la vita di Gessica Notaro è cambiata per sempre, in modi che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Cantante, modella e miss, Gesica Notaro stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo quando dopo settimane di travaglio, il suo ex fidanzato Eddy Tavares l’aggredì intorno alle 20 dell’11 gennaio 2017 gettandole l’acido sul volto. La prima chiamata alla mamma “Aiuto, Eddy mi ha tirato l’acido“, poi il ricovero presso il reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena dove per ha saputo che il suo ex era stato arrestato. Il volto ustionato, i tratti del viso stravolti ma mai nascosti, la scelta di non mollare e continuare a lottare, aggrappata a quella vita che meritava di essere vissuta al 100%, nonostante ... Leggi su chenews (Di domenica 10 gennaio 2021) Era l’11 gennaio del 2017 quando la vita diè cambiata per sempre, in modi che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Cantante, modella e miss, Gesicastava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo quandosettimane di travaglio, il suo ex fidanzato Eddy Tavares l’aggredì intorno alle 20 dell’11 gennaio 2017 gettandolesul volto. La prima chiamata alla mamma “Aiuto, Eddy mi ha tirato“, poi il ricovero presso il reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena dove per ha saputo che il suo ex era stato arrestato. Il volto ustionato, i tratti del viso stravolti ma mai nascosti, la scelta di non mollare e continuare a lottare, aggrappata a quella vita che meritava di essere vissuta al 100%, nonostante ...

