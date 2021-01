Coppa del mondo di sci: Schwarz vince lo slalom di Adelboden. Classifiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il successo di Zagabria , non riesce la doppietta a Linus Strasser , costretto ad accontentarsi del secondo posto alle spalle di Marco Schwarz per 14 centesimi : per il tedesco resta comunque la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il successo di Zagabria , non riesce la doppietta a Linus Strasser , costretto ad accontentarsi del secondo posto alle spalle di Marcoper 14 centesimi : per il tedesco resta comunque la ...

UEFAcom_it : Buon compleanno, Rino Gattuso ???? ???? #UCL ???? ?????? Coppa del Mondo ?? - figurinepanini : Festeggia oggi 121 anni la @OfficialSSLazio . Fondata il 9 gennaio del 1900 nella sua storia ha conquistato 2 scude… - ItaliaTeam_it : CHE GARA HA FATTOOO!?!?! ???? Nella discesa di Coppa del Mondo di St. Anton trionfo di Sofia #Goggia! RT per Super… - CortezXVII : @capuanogio Quel 'se vuole ambire...' è un assist sulla linea di porta al 95° della finale di coppa del mondo,ancor… - AntonioBergami4 : RT @AriannaEnea: In Austria “ Sci coppa del mondo 2021” c’è il pubblico tutti assembrati.. Volevo dirvelo tanto per ..?? -